НА БУКОВИНІ СТО ДОЛАРОВІ КУПЮРИ НЕ СПОКУСИЛИ ОХОРОНЦІВ КОРДОНУ Суспільство | 24-02-2020, 11:18 0 109



На кордоні з Молдовою та Румунією іноземці двічі намагалися за долари здобути прихильність прикордонників.

Так, у неділю, 23 лютого, покидаючи Україну через автомобільний пункт пропуску «Порубне», громадянка Молдови запропонувала прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США. Жінка в такий спосіб спробувала уникнути адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування на території України.

Ще одного іноземця, того ж дня, передали представникам Національної поліції в пункті пропуску «Мамалига». Хабародавцем виявився громадянин Молдови. Чоловік спробував в’їхати на територію України по внутрішньому паспорту громадянина Румунії. Однак документ не дає права на перетин українсько-молдовського кордону. А тому іноземець нічого іншого не вигадав, як запропонувати прикордоннику хабар у розмірі 100 доларів США.

В обох випадках прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди, а іноземцям довелося пояснювати свої дії правоохоронцям.

Управління Чернівецького загону акцентує увагу громадськості на протиправності дій громадян, які намагаються підкупити посадових осіб Держприкордонслужби, і повідомляє, що давання хабара, як і взяття тягне за собою кримінальну відповідальність.

Варто також зазначити, що менш ніж за 2 місяці поточного року прикордонниками Чернівецького загону передано співробітникам Національної поліції 25 хабародавців, з-поміж іноземців.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону



