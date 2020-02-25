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НА БУКОВИНІ СТО ДОЛАРОВІ КУПЮРИ НЕ СПОКУСИЛИ ОХОРОНЦІВ КОРДОНУ
|Суспільство | 24-02-2020, 11:18
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На кордоні з Молдовою та Румунією іноземці двічі намагалися за долари здобути прихильність прикордонників.
Так, у неділю, 23 лютого, покидаючи Україну через автомобільний пункт пропуску «Порубне», громадянка Молдови запропонувала прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США. Жінка в такий спосіб спробувала уникнути адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування на території України.
Ще одного іноземця, того ж дня, передали представникам Національної поліції в пункті пропуску «Мамалига». Хабародавцем виявився громадянин Молдови. Чоловік спробував в’їхати на територію України по внутрішньому паспорту громадянина Румунії. Однак документ не дає права на перетин українсько-молдовського кордону. А тому іноземець нічого іншого не вигадав, як запропонувати прикордоннику хабар у розмірі 100 доларів США.
В обох випадках прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди, а іноземцям довелося пояснювати свої дії правоохоронцям.
Управління Чернівецького загону акцентує увагу громадськості на протиправності дій громадян, які намагаються підкупити посадових осіб Держприкордонслужби, і повідомляє, що давання хабара, як і взяття тягне за собою кримінальну відповідальність.
Варто також зазначити, що менш ніж за 2 місяці поточного року прикордонниками Чернівецького загону передано співробітникам Національної поліції 25 хабародавців, з-поміж іноземців.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
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