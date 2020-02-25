В першому місяці цього року платники податків Львівщини сплатили до соціальних фондів на 112,5 мільйона гривень єдиного внеску більше, ніж торік Суспільство | 24-02-2020, 12:18 0 115





Протягом першого місяця 2020 року платники податків Львівщини сплатили до соціальних фондів 985,0 млн. грн. єдиного внеску. Це на 112,5 млн. грн., або на 12,9 відс. більше, ніж у січні 2020 року (у січні 2019 року – 872,5 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Приріст надходжень єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування зумовлено наступними факторами:



· збільшенням мінімальної заробітної плати до 4 723 гривні;



· створенням нових робочих місць на новостворених підприємствах;



· збільшенням кількості документально оформлених трудових взаємовідносин між найманими працівниками та роботодавцями.