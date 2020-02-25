Як отримати інформацію про суми отриманих доходів в режимі онлайн Суспільство | 24-02-2020, 13:09 0 132 Як отримати інформацію про суми отриманих доходів в режимі онлайн

1. Зайдіть на сторінку Електронного кабінету https://cabinet.tax.gov.ua/.

2. Увійдіть в особистий кабінет Електронного кабінету.

3. Вхід здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, який безкоштовно можна отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів.

4. Оберіть АЦСК, де було видано ключ. Виберіть особистий ключ. Введіть пароль. Натисніть на кнопку «Зчитати», а потім «Увійти».

5. В розділі «ЕК для громадян» оберіть «Запит про суми виплачених доходів».

6. Натисніть кнопку «+ Створити».

7. Після заповнення та перевірки збережіть Запит.

8. Сформований Запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється.

9. Перевірте наявність відповіді у розділі «Вхідні/вихідні документи» «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Відповідь на запит у електронному вигляді».

10. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітній період (квартал) видаються через 50 днів після його закінчення.

Відділ комунікацій ГУ

ДПС у Закарпатській області

Відео за посиланням: https://www.facebook.com/tax.zakarpatia/videos/623371124903013/



