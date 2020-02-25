Роботодавці готові платити достойну зарплату кваліфікованим робітникам Суспільство | 24-02-2020, 13:11 0 275



Ситуація на ринку праці в січні 2020 року характеризувалася позитивною динамікою щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття.

Станом на 1 лютого 2020 року кількість зареєстрованих безробітних становила 373 тисячі осіб. Серед них 43% шукачів роботи – громадяни з вищою освітою, 38% – професійно-технічною та 19% – загальною середньою.

Відповідно ж роботодавцями в січні 2020 року подано до бази служби зайнятості 68 тисяч вакансій. За видами економічної діяльності найбільша кількість пропозицій роботи належала: переробній промисловості (18,5%), торгівлі та ремонту транспортних засобів (15,7%), транспорту (11, 3%), державному управлінню (8,0%), освіті (7,8%).

Незмінною залишається тенденція високого попиту серед роботодавців на кваліфікованих робітників.

За професійними групами найбільший попит серед роботодавців мали робітники з інструментом (22,4%), робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (16,3%), працівники сфери торгівлі та послуг (15,7%). Це швачки, слюсарі-ремонтники, електромонтери, газозварники, водії автотранспортних засобів, оператори заправних станцій, трактористи, продавці товарів, кухарі, продавці-консультанти.

Середня заробітна плата у вакансіях станом на 1 лютого становила 6724 грн. Водночас є пропозиції роботи із заробітною платою понад 20 тисяч гривень. Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим:

технік-оператор електронного устаткування – 29 500;

помічник керівника виробничого підрозділу – 25 000;

забійник на відбійних молотках – 24 723;

інженер з управління повітряним рухом – 23 480;

зварник – 22 669.

Упродовж 2019 року державною службою зайнятості було запроваджено нові сервіси – інститут кар’єрного радника та консультанта роботодавця.

Основним завданням кар’єрного радника є якісне надання послуг шукачам роботи з урахуванням їх індивідуальних потреб та якнайшвидше повернення безробітного до трудової діяльності. Метою впровадження інституту консультанта роботодавця є партнерська співпраця служби зайнятості з представниками бізнесу, яка передбачає ретельне вивчення актуальних кадрових потреб та якісне й швидке укомплектування робочих місць із застосуванням елементів рекрутингу.

Детальна інформація щодо ситуації на ринку праці та діяльності державної служби зайнятості розміщена на офіційному сайті ДСЗ www.dsz.gov.ua у рубриці «Аналітика та статистика».



Державний центр зайнятості