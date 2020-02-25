Працівники Галицької митниці серед особистих речей знайшли французьку косметику Суспільство | 24-02-2020, 15:09 0 93





Орієнтовна вартість товару - близько 250 тис. грн.



Водій мікроавтобуса, 30-річний мешканець Тернопільщини, прибув у пункт пропуску «Краківець – Корчова» смугою руху «зелений коридор». Під час усного опитування він та пасажири зазначили, що перевозить особисті речі. Однак працівники митниці перевірили вміст вантажного відсіку авто і серед валіз виявили коробки з французькою косметикою. У них містились креми для тіла, лосьйони, сироватки для інтенсивного зволоження, тощо загалом 17 понад 200шт. сімнадцяти найменувань. Окрім того було 30 глюкомерів (медичні прилади для експрес-аналізу вмісту цукру в крові людини. Водій зізнався, що вказаний товар йому запропонували перевезти через кордон за винагороду, а про те, що його вартість перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, не знав.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товари вилучено, їх точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

