Шквальний вітер в Одесі: дерево вбило жінку Суспільство | 24-02-2020, 15:13 0 114 В Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.



Джерело: поліція Одеської області, "Думская"



Дослівно поліція: "На вулиці Ніжинській повалене вітром дерево травмувало 69-річну жінку. Потерпіла померла до приїзду медиків".



Деталі: Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.





За даними місцевих журналістів, через сильний вітер в Одесі вже впали десятки дерев, багато пошкоджених машин і не працюють деякі трамвайні маршрути. Велике дерево впало на дах ліцею №53.



За прогнозами Гідрометцентру, погода із сильними поривами вітру утримається до кінця доби.



Громадян закликають до обережності: триматися подалі від навісних конструкцій, щитів, ліній електропередач, дерев, а за можливості - обмежити пересування вулицями.