НА ЗАХИСТ ДЕРЖРУБЕЖУ ПЛІЧ-О-ПЛІЧ ІЗ НАДІЙНИМ ПОМІЧНИКОМ Суспільство | 24-02-2020, 16:11 0 98



Усіх хто бажає поєднати свою долю із захистом держрубежів України разом із вірним помічником – службовою собакою, Мукачівський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом.

Основними вимогами до кандидатів є: громадянство України, наявність повної середньої освіти, досягнення 18-річного віку, гарний стан здоров’я тощо.

Наявність собак не обов’язкова. Держприкордонслужбою безкоштовно проводиться необхідне навчання спеціалістів – кінологів, до того ж, за необхідності, кандидатів на навчання забезпечують службовими собаками. Після навчання випускники отримують диплом державного зразка.

Окрім передбачених законодавством України соціальних пільг та гарантій військовослужбовцям, які проходять службу на посадах кінологів гарантується стабільне грошове забезпечення від 10 тисяч гривень, щорічна оплачувана відпустка від 30 діб, відомче медичне обслуговування та інше.

В свою чергу службові тварини забезпечуються харчуванням та ветеринарним забезпеченням за рахунок Держприкордонслужби.

Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0679540077, 0663484710, 0965885843 або звернутись за адресою : місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



