Синоптики застерігають про ожеледицю й пориви вітру Суспільство | 24-02-2020, 17:38 0 94 Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що 25 лютого по місту Львову вночі та вранці на дорогах — ожеледиця. Місцями — пориви південно-західного вітру 15 — 20 м/с. Львівська міська рада просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати під час руху фари, а пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.



У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та всіх небайдужих людей просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.



