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Синоптики застерігають про ожеледицю й пориви вітру
|Суспільство | 24-02-2020, 17:38
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|Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що 25 лютого по місту Львову вночі та вранці на дорогах — ожеледиця. Місцями — пориви південно-західного вітру 15 — 20 м/с. Львівська міська рада просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.
Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати під час руху фари, а пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.
У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та всіх небайдужих людей просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.
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