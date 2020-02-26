Через негоду на Одещині знеструмлено майже 150 населених пунктів Суспільство | 25-02-2020, 09:14 0 100 В Одеській області внаслідок негоди без електроенергії залишились 145 населених пунктів.



Джерело: Одеська ОДА у Facebook



Дослівно: "Наразі наслідки негоди ліквідують 40 бригад. Залучено 96 робітників та 57 одиниць техніки.



Найбільше від негоди постраждали Білгород-Дністровський, Березівський та Роздільнянський райони".



Деталі: Також у результаті падіння дерев пошкоджено 112 автівок. Передбачалось, що вітер мав стихнути наприкінці доби. Після цього надзвичайники мали почати ліквідацію наслідків негоди.

Що передувало: В Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.