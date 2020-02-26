Російські найманці вели вогонь із забороненого "Мінськом" озброєння – ООС Суспільство | 25-02-2020, 09:18 0 103 24 лютого бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".



Деталі: Обстріли зафіксували поблизу Мар’їнки, Пісків, Талаківки, Новотошківського та Шумів.



Нагадаємо:



23 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.