Негода травмувала 4 людей, пошкодила покрівлі у 9 областях, І вітер дме далі Суспільство | 25-02-2020, 09:22 0 86 24 лютого через пориви вітру в Одесі 1 особа загинула від падіння дерева, а в Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську й Запоріжжі травмовано по одній людині – усього четверо.



Джерело: зведення Державної служби з надзвичайних ситуацій



Деталі: Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій).



Підрозділи ДСНС виїжджали 211 разів для надання допомоги населенню, прибрали 239 повалених дерев. Усього залучали 774 людей особового складу та 208 одиниць техніки ДСНС.



У місті Кривий Ріг, на вулиці Салтиківська, дерево впало на автомобіль.



Станом на 7 ранку 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.



За повідомленням Укргідрометцентру, 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).