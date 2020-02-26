Системи захисту автомобіля не спрацювали Суспільство | 25-02-2020, 11:55 0 88





Працівники митниці виявили приховані сучасні охоронні системи на понад 300 тис. грн.



25.02.2020 року громадянин України, мешканець Івано-Франківщини, та семеро пасажирів поверталися з Республіки Польщі в Україну через пункт пропуску „Рава-Руська - Гребенне” автомобілем «Mercedes-benz Sprinter». Для перетину кордону водій обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак під час митного контролю було виявлено, що він повторно упродовж 72 годин переміщується через митний кордон України. Тож виникла підозра щодо наявності в авто прихованих товарів. Під час поглибленого огляду авто, крім особистих речей пасажирів, було виявлено 85 шт. систем захисту автомобілів імобілайзер Skybrake DD5. Товар містився в багажному відділенні у картонному ящику серед особистих речей. Орієнтовна вартість зазначеного товару - понад 300 тис. грн.

Так, громадянин України порушив установлений відповідно до Митного кодексу порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

Зазначені дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, справу скерують до суду.

