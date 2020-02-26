Як оподатковуються доходи від продажу рухомого майна громадянами у 2019 році Суспільство | 25-02-2020, 11:55 0 87

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває кампанія декларування доходів громадян за 2019 рік та повідомляє, що відповідно до п.173.1 ст.173 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс) дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п.167.2 ст. 167 Податкового кодексу.

Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом.

Відповідно до п.173.2 ст.173 Податкового кодексу як виняток із положень п.173.1 ст.173, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст.167 Податкового кодексу.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до п.173.3 ст.173 Податкового кодексу у разі якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента. При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними відповідно до п.173.1 або п.173.2 ст.173 Податкового кодексу з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

Також повідомляємо, що фізична особа зобов’язана відобразити дохід від такого відчуження у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до контролюючого органу за місцем реєстрації (паспортними даними) до 01 травня та сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій декларації.

