Майже на понад 30,1 відсотка більше податків сплатили у січні 2020 року підприємства переробної промисловості Львівщини Суспільство | 25-02-2020, 12:41 0 82



Протягом першого місяця 2020 року підприємства переробної промисловості Львівщини сплатили до Зведеного бюджету України 259,1 млн. грн. податкових платежів. Це на 60 млн. грн., або на 30,1 відс. більше проти січня минулого року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 12,8 відсотка.



Найбільшими платниками переробної галузі є: ДП "ЛДЗ"ЛОРТА", ТОВ "Об'єднана мода України", ТЗОВ СП "Росанпак", ПРАТ "Лакма", ПП "НВПП "Спаринг-ВIСТ ЦЕНТР", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ТОВ "Галкапс", ТОВ "Орісіл-фарм", ДП "Датський текстиль" Компанії "ПВН Холдінг А/С" (Данія), ТЗОВ "Стахема Львів-Сервіс".