Податкові перевірки незалежної професійної діяльності адвокатів та нотаріусів, які не дотримуються вимог податкового законодавства Суспільство | 25-02-2020, 12:42 0 80





Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що основні положення діяльності нотаріальних органів і осіб, які вчиняють нотаріальні дії, врегульовано Законом України «Про нотаріат», який набрав чинності ще з 1 січня 1994 року.

Завданням нотаріату є забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцнені законності та правопорядку, попередження правопорушень.

Нотаріус - це професійний юрист, уповноважений державою підтверджувати законність та достовірність різноманітних фактів, дій та документів.

Законом «Про нотаріат» посилено вимоги щодо відповідальності нотаріуса, врегульовано підстави для авалювання свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю та чітко визначено права та обов’язки нотаріусів.

Зокрема, згідно ст. 32 Закону «Про нотаріат» приватний нотаріус сплачує податки, встановлені Податковим кодексом України.

Проте, незважаючи на те, що умови здійснення діяльності нотаріусів чітко визначено законодавством, а відповідальність дуже сувора, знаходяться зухвалі особи, які здійснюють діяльність пов’язану з наданням нотаріальних дій, отримують дохід але забувають його декларувати, оподатковувати та виконувати обов’язки податкового агента.

Так, за результатами аналізу інформації про доходи за 2017 та 2018 роки від Міністерства юстиції України одному з таких «лихо-нотаріусів» співробітниками підрозділу податкових перевірок фізичних осіб столичної ДПС в січні 2020 року було донараховано понад 2 млн. гривень податків та зборів.

І такі випадки не поодинокі.



