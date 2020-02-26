Незабаром з'явиться в обігу нова акцизна марка для алкогольних напоїв Суспільство | 25-02-2020, 12:43 0 112



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що постановою Кабінету міністрів України від 12.02.2020 № 97 (далі – Постанова № 97) внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Так, паперові акцизні марки видозміняться: на них буде додано 2 елементи: двомірний штрих-код швидкого реагування (далі - QR-код) та лінійний штрих-код (далі - штрих-код).

Зокрема, передбачено, що марка акцизного податку для алкогольних напоїв повинна містити двомірний штрих-код швидкого реагування (далі - QR-код) та лінійний штрих-код (далі - штрих-код).

Штрих-код міститиме інформацію про серію та номер марки.

QR-код міститиме інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті), та посилання на веб-ресурс для перевірки марки.

Для одержання акцизних марок, перевірки сплати акцизу та звітування виробник використовуватиме Електронний кабінет платника податків. Таким чином паперових заявок на отримання марок з часом не буде.

Звертаємо увагу, що в тестовому режимі вже працює сервіс перевірки акцизних марок. Марку можна перевірити в "ручному" режимі шляхом введення її реквізитів у Електронному кабінеті платника податків у сервісі "Пошук акцизної марки", створеному ДПС. Цей сервіс надає можливість здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів.

Довідково: Постанова № 97 набрала чинності 19 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 18.02.2020 N 31, за винятком змін стосовно продажу марок суб'єктам господарювання, які набирають чинності з дня набрання чинності постановою Кабміну щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду.



