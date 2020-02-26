Замовник розрахувався за послуги з переробки давальницької сировини частиною сировини – особливості оподаткування Суспільство | 25-02-2020, 14:37 0 68



Головне управління ДПС у м. Києві зазначає, що відповідно до податкового законодавства давальницька сировина - це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі (пп.14.1.41 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ)).

При оподаткування операцій з давальницькою сировиною слід враховувати наступне.

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, що передбачає передачу права власності на такі товари, місце постачання яких розташоване на митній території України.

А, згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до ПКУ.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 (далі - ПСБО).

Так, відповідно до п.7 ПСБО 15 «Дохід» доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи.

При цьому, відповідно до п.8 ПСБО 15 «Дохід» дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається, зокрема, в разі, якщо покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив).

Отже, оскільки давальницька сировина є власністю замовника і при передачі її для переробки виконавцю право власності на цю сировину до виконавця не переходить, то за операцією з передачі давальницької сировини виконавцю, а також при отриманні замовником готової продукції податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.

Виконавець нараховує ПДВ на послуги з переробки давальницької сировини на загальних підставах за основною ставкою. При цьому, замовник за такою операцією має право включити суми сплаченого ПДВ до складу податкового кредиту, за умови, що в подальшому такі товари будуть використовуватись в оподатковуваних ПДВ операціях у межах його господарської діяльності.

Разом з тим, замовник може розрахуватися за послуги з переробки частиною сировини.

В такому випадку суму вартості сировини, переданої в рахунок оплати отриманих послуг, потрібно відображати в доходах та нараховувати податкові забов’язання з ПДВ, оскільки така операція передбачає передачу права власності на сировину та є операцією з її реалізації.

Для прикладу можна навести наступну ситуацію, яка доволі часто виникає при перевірках підприємств, які здійснюють операції з давальницькою сировиною:

ТОВ «А» надає на перевірку картки по рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", де по контрагенту ТОВ "М" обліковувалась кредиторська заборгованість. Як свідчать надані на перевірку документи бухгалтерського обліку кредиторська заборгованість виникла за рахунок отримання послуг з переробки давальницької сировини від ТОВ "М".

А вже на кінець перевіряємого періоду така кредиторська заборгованість відсутня.

Згідно аналізу наданих на перевірку бухгалтерських документів, ТОВ «А» віднесло до складу собівартості реалізованої продукції перевіряємого періоду суму отриманих послуг з переробки давальницької сировини від ТОВ "М", що відображено у складі рядку 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати (Форма № 2).

Тобто, за отримані послуги з переробки сировини ТОВ «А» розрахувалось з ТОВ «М» частиною переданої сировини.

При цьому, ТОВ «А» не відносить до складу доходу та податкових забов’язань з ПДВ суми вартості сировини, переданої в рахунок погашення заборгованості за отримані послуги з переробки від ТОВ «М», що є порушенням норм податкового законодавства.



