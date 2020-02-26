Замовник розрахувався за послуги з переробки давальницької сировини частиною сировини – особливості оподаткування

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 26/02/2020 Інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку у СЕА ПДВ платник може отримати через Електронний кабінет...>> На Львівщині триває інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань легалізації зайнятості населення...>> пРРОсто просте рішення для мікробізнесу...>> Розрахунок за ф. № 1ДФ: виправлення помилки у рядку «Військовий збір»...>> До уваги юридичних осіб – платників плати за землю!...>> До уваги платників податку на прибуток підприємств!...>> У Львові відбудеться науковий симпозіум з міжнародною участю «Серцево-судинна допомога в практиці сімейного лікаря»...>> Лікарня швидкої допомоги Львова має сучасний логотип...>> У Львові запустили інноваційну послугу #єМалятко...>> Завтра до частини Залізничного району буде призупинено водопостачання...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стрілянина в Німеччині: загинули одинадцять людей...
20-02-2020, 08:55  >>> 
Стрілянина в Німеччині: є загиблі...
20-02-2020, 08:00  >>> 
Радехівська прокуратура оскаржила вирок щодо чоловіка, який катував дружину...
19-02-2020, 16:40  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Олімпійські Ігри в Токіо не планують переносити через коронавірус...
25-02-2020, 10:15  >>> 
У Франції вилікували всіх хворих на коронавірус...
25-02-2020, 09:21  >>> 
Із лікарень виписали понад 27 тисяч осіб, які перехворіли на коронавірус...
25-02-2020, 09:17  >>> 

Замовник розрахувався за послуги з переробки давальницької сировини частиною сировини – особливості оподаткування

Суспільство | 25-02-2020, 14:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    


Головне управління ДПС у м. Києві зазначає, що відповідно до податкового законодавства давальницька сировина - це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі (пп.14.1.41 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ)).
При оподаткування операцій з давальницькою сировиною слід враховувати наступне.
Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, що передбачає передачу права власності на такі товари, місце постачання яких розташоване на митній території України.
А, згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до ПКУ.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 (далі - ПСБО).
Так, відповідно до п.7 ПСБО 15 «Дохід» доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
б) інші операційні доходи;
в) фінансові доходи;
г) інші доходи.
При цьому, відповідно до п.8 ПСБО 15 «Дохід» дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається, зокрема, в разі, якщо покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив).
Отже, оскільки давальницька сировина є власністю замовника і при передачі її для переробки виконавцю право власності на цю сировину до виконавця не переходить, то за операцією з передачі давальницької сировини виконавцю, а також при отриманні замовником готової продукції податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.
Виконавець нараховує ПДВ на послуги з переробки давальницької сировини на загальних підставах за основною ставкою. При цьому, замовник за такою операцією має право включити суми сплаченого ПДВ до складу податкового кредиту, за умови, що в подальшому такі товари будуть використовуватись в оподатковуваних ПДВ операціях у межах його господарської діяльності.
Разом з тим, замовник може розрахуватися за послуги з переробки частиною сировини.
В такому випадку суму вартості сировини, переданої в рахунок оплати отриманих послуг, потрібно відображати в доходах та нараховувати податкові забов’язання з ПДВ, оскільки така операція передбачає передачу права власності на сировину та є операцією з її реалізації.
Для прикладу можна навести наступну ситуацію, яка доволі часто виникає при перевірках підприємств, які здійснюють операції з давальницькою сировиною:
ТОВ «А» надає на перевірку картки по рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", де по контрагенту ТОВ "М" обліковувалась кредиторська заборгованість. Як свідчать надані на перевірку документи бухгалтерського обліку кредиторська заборгованість виникла за рахунок отримання послуг з переробки давальницької сировини від ТОВ "М".
А вже на кінець перевіряємого періоду така кредиторська заборгованість відсутня.
Згідно аналізу наданих на перевірку бухгалтерських документів, ТОВ «А» віднесло до складу собівартості реалізованої продукції перевіряємого періоду суму отриманих послуг з переробки давальницької сировини від ТОВ "М", що відображено у складі рядку 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати (Форма № 2).
Тобто, за отримані послуги з переробки сировини ТОВ «А» розрахувалось з ТОВ «М» частиною переданої сировини.
При цьому, ТОВ «А» не відносить до складу доходу та податкових забов’язань з ПДВ суми вартості сировини, переданої в рахунок погашення заборгованості за отримані послуги з переробки від ТОВ «М», що є порушенням норм податкового законодавства.

   Новини по темі: Суспільство
Інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку у СЕА ПДВ платник може отримати через Електронний кабінет...
25-02-2020, 17:56  >>> 
На Львівщині триває інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань легалізації зайнятості населення...
25-02-2020, 17:55  >>> 
пРРОсто просте рішення для мікробізнесу...
25-02-2020, 17:55  >>> 
Розрахунок за ф. № 1ДФ: виправлення помилки у рядку «Військовий збір»...
25-02-2020, 17:51  >>> 
До уваги юридичних осіб – платників плати за землю!...
25-02-2020, 17:50  >>> 
До уваги платників податку на прибуток підприємств!...
25-02-2020, 17:49  >>> 
У рейсовому автобусі митники виявили понад 3000 шт. цигарок...
25-02-2020, 17:22  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: нова соціологія і коронавірус в Італії...
25-02-2020, 09:20  >>> 
Головні новини неділі і ночі: в Україну не пустили пропагандистів, коронавірус в Італії, Венеція скасувала карнавал...
24-02-2020, 08:32  >>> 
Головні новини четверга і ночі: евакуація із Уханя, протести в Нових Санжарах...
21-02-2020, 09:07  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Москві помер останній маршал СРСР...
25-02-2020, 10:11  >>> 
Демократи вимагають від Трампа санкцій проти РФ через втручання у вибори...
25-02-2020, 09:12  >>> 
Рада і Кабмін майже повністю розгубили підтримку українців – соціологія...
24-02-2020, 15:12  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нью-Йоркська фондова біржа реагує на епідемію коронавірусу...
25-02-2020, 09:11  >>> 
Міжбанківський ринок без іноземців не вплинув суттєво на гривню...
24-02-2020, 09:34  >>> 
Фінансисти ставлять на подальший обвал євро...
21-02-2020, 09:53  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку у СЕА ПДВ платник може отримати через Електронний кабінет...
25-02-2020, 17:56  >>> 
На Львівщині триває інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань легалізації зайнятості населення...
25-02-2020, 17:55  >>> 
пРРОсто просте рішення для мікробізнесу...
25-02-2020, 17:55  >>> 
   ВладаВлада
Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією...
24-02-2020, 08:30  >>> 
Росія буде намагатись втрутитись у переобрання Трампа – NYT...
21-02-2020, 08:25  >>> 
Сандерс перемагає на праймеріз у Нью-Гемпширі...
12-02-2020, 08:58  >>> 
   КультураКультура
Відомі артисти читатимуть у Львові твори Шевченка...
24-02-2020, 19:15  >>> 
Фільм Михайла Іллєнка «Толока» виходить у широкий прокат...
24-02-2020, 17:46  >>> 
У Львові фільм «Герої не вмирають» покажуть одразу в трьох локаціях...
24-02-2020, 11:13  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:56 Інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку у СЕА ПДВ платник може отримати через Електронний кабінет
17:55 На Львівщині триває інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань легалізації зайнятості населення
17:55 пРРОсто просте рішення для мікробізнесу
17:51 Розрахунок за ф. № 1ДФ: виправлення помилки у рядку «Військовий збір»
17:50 До уваги юридичних осіб – платників плати за землю!
17:49 До уваги платників податку на прибуток підприємств!
17:48 У Львові відбудеться науковий симпозіум з міжнародною участю «Серцево-судинна допомога в практиці сімейного лікаря»
17:47 Лікарня швидкої допомоги Львова має сучасний логотип
17:45 У Львові запустили інноваційну послугу #єМалятко
17:44 Завтра до частини Залізничного району буде призупинено водопостачання

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования