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Щодо ведення обліку товарів, які знаходяться у продажу

Суспільство | 25-02-2020, 14:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    

Державна податкова служба України звертає увагу на збільшення випадків встановлення невідповідності кількості пального, яке знаходиться у місцях продажу.
Такі випадки податківці фіксують під час проведення фактичних перевірок господарських одиниць, на яких здійснюється реалізація пального.
Невідповідність встановлюється, зокрема, за результатами проведених спільно з представниками суб’єкта господарювання інвентаризацій фактичних залишків пального, яке повинно знаходитися у місці продажу відповідно до первинних документів, що підтверджують факт отримання такого пального.
Відповідальність за вказане порушення передбачена статтею 20 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». До суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Просимо суб’єктів господарювання бути уважними та в обов’язковому порядку виконувати вимоги пункту 12 статті 3 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та забезпечувати відповідність залишків пального у місці продажу кількості отриманого на підставі первинних документів пального (з урахуванням кількості реалізованого пального).
Пресслужба Державної податкової служби України
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