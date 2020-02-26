Діти Славської ОТГ отримали жилети та флікери зі світловідбивними елементами від мережі ОККО Суспільство | 25-02-2020, 14:40 0 72



Школярі загальноосвітніх закладів, вихованці музичної та спортивної шкіл, а також дитячого садочка Славської об’єднаної територіальної громади* взяли участь у тижні безпечної поведінки на дорозі. Так, у закладах у рамках національного проєкту компанії ОККО «Благаю, живи! Безпека на дорозі» було роздано майже 1,5 тис. жилетів та 3 тис. спеціальних браслетів зі світловідбивними елементами. Загальний об'єм інвестицій ОККО у проєкт склав 450 тис гривень.

Аби нагадати школярам про правила дорожнього руху, компанія ОККО ініціювала проведення конкурсу малюнку у школі у Славському. За результатами конкурсу була проведена виставка робіт та відкритий урок на тему безпеки на дорозі, який провели представники компанії ОККО, патрульної поліції, представники місцевої громади. Під час уроку дітям розповіли, як правильно поводитись на дорозі, чому важливо обов’язково мати на собі світловідбивні елементи у темну пору доби.



«Славське – це великий курортний центр, тому автомобільний рух у нашому селищі інтенсивний у будь-яку пору дня і ночі. І на автошляхах є чимало ділянок з недостатнім освітленням, тому дуже важливо змалечку пояснювати дітям, наскільки важливо бути уважним і помітним для водіїв при слабкій видимості на дорозі. Коли діти бачать це наочно, то переконуються, що «підсвічувати» себе на дорозі – життєво необхідно. Світловідбивний жилет чи браслет реально можуть зберегти здоров’я, а то й життя. Якщо ми разом – батьки, учителі, відповідальний бізнес – будемо доносити це нашим дітям, то це, врешті-решт, стане нормою для них», - каже Оксана Колос, заступниця директора з виховної роботи Славського закладу загальної середньої освіти.

«ОККО вже шостий рік поспіль реалізує проєкт «Благаю, живи! Безпека на дорозі». Так, цього року компанія зробила акцент на візуалізації пішоходів у темну пору доби, за відсутності якої трапляється більшість ДТП. Адже, за даними національної поліції України, наявність жилета, флікера, будь-якого світловідбивного елемента на пішоході може знизити ризик наїзду автомобіля на нього у темну пору доби у 6 разів. Наш проєкт спрямований спонукати пішоходів відповідальніше ставитися до власної безпеки на дорозі, а також до життя і здоров’я інших. Окрема подяка місцевій владі та патрульній поліції, співробітники якої підтримали нашу ініціативу й активно долучилися», - розповіла керівник департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.



Нагадаємо, що минулого року етап проєкту «Благаю, живи! Безпека на дорозі» був присвячений проблемі використання ґаджетів під час руху водіями та пішоходами. Загалом в активностях компанії взяло участь 3,9 млн українців.

