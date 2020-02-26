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Майже золотий причіп
|Суспільство | 25-02-2020, 14:40
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Серед секонд - хенду митники виявили новий одяг на кілька мільйонів грн.
23.02.2020 у пункт пропуску “Рава-Руська - Гребенне” у напрямі в’їзд в Україну під керуванням нашого співвітчизника прибула вантажна машина з причіпом. До митного контролю водій подав товаросупровідні документи, згідно з якими він перевозив вживаний одяг. Відправником товару зазначено фірму з Сербії, а отримувачем - підприємство в м. Києві.
Під час митного огляду інспектор управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Галицької митниці Держмитслужби виявив близько 90 мішків з новим одягом, взуттям, жіночими сумками, біжутерією, тощо. Серед них чимало речей відомих брендів. Орієнтовна вартість товару – кілька мільйонів грн.
Наразі працівники митниці здійснюють заходи щодо фіксації правопорушення. Точну кількість товару і його вартість буде встановлено додатково.
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