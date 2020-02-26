ПРЕСРЕЛІЗ …і запчастини в придаток Суспільство | 25-02-2020, 15:46 0 71



У вживаних авто митники знайшли коробки з запчастинами



У пункт пропуску «Краківець – Корчова» прибув автовоз з Республіки Польщі.

Згідно з поданими документами водій перевозив 8 вживаних авто зі США. Перед початком митного контролю йому було видано для заповнення митну декларацію та роз’яснено митні правила. Під час письмового декларування він заявив про відсутність у нього будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі їх переміщення через митний кордон України. Після перевірки заявлених відомостей під час проведення митного огляду було виявлено не задекларований за встановленою формою товар – нові, без ознак користування, автомобільні запчастини. Зокрема в коробках містились фари, радіатори, декоративні пластикові накладки. Їх орієнтовна вартість близько 250 тис. грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбачене ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його точну вартість буде встановлено додатково.



