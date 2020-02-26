Граничний термін звітування неприбутковими організаціями за 2019 рік – 2 березня Суспільство | 25-02-2020, 17:06 0 61

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області інформують, що неприбуткові організації, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 рік до контролюючого органу за місцем реєстрації протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року. Цьогоріч граничним терміном подання звіту є 2 березня 2020 року.

Відзначимо, що форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553.

Нагадаємо, що відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України, неприбуткові підприємства, установи та організації разом зі звітом обов’язково подають до контролюючих органів річну фінансову звітність, яка є додатком до звіту та невід’ємною частиною.

Звертаємо увагу, що неприбуткові установи і організації, які протягом звітного року виплачували доходи із джерелом походження в Україні нерезидентам, повинні подати декларацію з податку на прибуток із заповненим рядком 23 і додатком ПН разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 469).

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

