РРО в смартфоні – одне з найкращих рішень для адвокатської діяльності Суспільство | 25-02-2020, 17:16 0 88

З таким твердженням виступив Михайло Подгорнов, заступник начальника управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДПС у Закарпатській області під час круглого столу, який організувало Відділення Асоціації правників України в Закарпатській області у м. Ужгород.

Податківець поінформував присутніх про Закони України від 20 вересня 2019 року № 128-IX та № 129-IX. Нововведення, які запроваджуються цими законами стосуються зокрема суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Нові норми мають три основні дати впровадження: 19 квітня 2020 року, 1 жовтня 2020 року та 1 січня 2021 року.

Відтак із 19 квітня 2020 року суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я; реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння повинні вести облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку та мати документи щодо походження товарів і надати в електронному або паперовому вигляді.

З 1 жовтня 2020 року повинні застосовувати РРО платники єдиного податку другої-четвертої груп, які здійснюють: реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет; роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах; діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення; реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Із 1 січня 2021 року використовувати РРО зобов’язані всі платники єдиного податку крім тих, які перебувають на першій групі.

Розповів Михайло Подгорнов і про програмні РРО, застосування яких передбачено законодавством. За його словами, наразі здійснюється тестування новітніх програмних комплексів. Такий РРО можна буде встановити на будь-який ґаджет і зекономити на придбанні традиційних касових апаратів та їх обслуговуванні. Програмні РРО передбачають виключно онлайн реєстрацію через Електронний кабінет та онлайн передачу (отримання) даних, а Z-звіти створюється в автоматичному режимі. Програмні РРО буде зручно застосовувати самозайнятим особам, зокрема адвокатам, які надають порівняно невелику кількість послуг.

Згадав фахівець і про таку новацію як «кешбек». Зокрема, податківець зазначив, що покупець не зможе використовувати систему «кешбек» у нечесній конкурентній боротьбі. Для подання скарги про недійсний фіскальний чек заявник має ідентифікувати себе через електронний кабінет та надати документи про порушення. Застосувати штраф лише по факту надходження скарги буде неможливо – податкові органи мають довести, що продавець дійсно допустив порушення – встановити відсутність або недостовірність такого розрахункового документа. Податкова служба насамперед оцінюватиме достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця стосовно покупця. Оскаржувати чек можна за умови загальної покупки на суму понад 850 грн.

Також про новації в оподаткуванні самозайнятих осіб розповів Микола Богдан – заступник начальника управління – начальник відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб.

Варто зазначити, що круглий стіл «Податки і бізнес 2020: пошук оптимальних рішень» пройшов надзвичайно плідно та конструктивно, усі учасники отримали відповіді на найактуальніші запитання.

Відділ комунікацій ГУ

ДПС у Закарпатській області

