У рейсовому автобусі митники виявили понад 3000 шт. цигарок Суспільство | 25-02-2020, 17:22 0 57



Сьогодні, 25.02.2020, у пункт пропуску "Краківець - Корчова" для виїзду з України заїхав рейсовий автобус. У працівників Галицької митниці виникла підозра про можливе приховування товарів від митного контролю. Автобус скерували в місце поглибленого огляду, під час якого було виявлено 3200 шт. сигарет. Зокрема сигарети ТМ L&M, Marlboro, Rothmans та Sobranie з українськими акцизними марками були приховані у салоні, в конструктивних порожнинах полиць для багажу. Водій автобуса визнав, що сигарети належать йому.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено.

