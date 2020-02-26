До уваги платників податку на прибуток підприємств! Суспільство | 25-02-2020, 17:49 0 92 Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що 20 грудня 2019 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2019 №481 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2019 за №1217/34188 (далі - наказ №481).

Наказ №481 виданий з метою реалізації положень Закону України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі Закон), який набрав чинності з 01.01.2019, та постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року №891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. №1233» (далі постанова), які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

Звертаємо увагу, що в декларації блок «Наявність додатків 10»:

доповнено новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг».

Згідно з положеннями пп.1 п.2 постанови, яка набирає чинності з 01 січня 2020 року, суб'єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Кодексом.

У зв'язку з цією нормою суб'єкти господарювання, які не сплачують податок на прибуток підприємств у зв'язку з отриманням податкових пільг, не подаватимуть до контролюючих органів Звіт про суми податкових пільг, а вестимуть облік сум таких пільг, які відображатимуться у додатку ПП до декларації.

Ця норма починає діяти з I кварталу 2020 року.

За 2019 рік Звіт про суми податкових пільг слід подати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

У додатку ПП відображаються відомості щодо:

коду пільги та найменування пільги за кожним видом податкових пільг з податку на прибуток підприємств згідно із довідником пільг, затвердженим Державною фіскальною службою України;

суми податку, не сплаченого до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);

строку користування податковою пільгою у звітному періоді;

суми податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.

Враховуючи те, що видання наказу №481 обумовлено змінами з 01 січня 2019 року в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано за базовий звітний (податковий) період 2019 рік подавати податкову декларацію за оновленою формою (з новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг») в термін 02.03.2020 року.



Про зміни в декларації з податку на додану вартість з 01 січня 2020 року

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 №488 внесено зміни до форм, Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (далі - декларація).

Вказаним наказом передбачено внесення змін до Форми податкової декларації з ПДВ, форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а також Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Внесені зміни деталізували порядок відображення у розділі І декларації «Податкові зобов’язання» обсягів операцій з вивезення товарів за межі митної території України. Разом з цим, з рядка 5 декларації, виділено окремий рядок 5.1 для зазначення обсягів операцій, які звільнені від оподаткування.

У новій редакції викладено додаток 6 декларації (далі - Д6). Так скасовано «Звіт про суми податкових пільг» та встановлено, що суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності.

Замість частини третьої таблиці 1, в якій відображалися операції, які звільнені від оподаткування, впроваджено таблицю 2 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».

Таблиця 2 (Д6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ. Інформація зазначається у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку.

Нову редакцію отримала Таблиця «Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів».

У новій редакції викладено форму Розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ для осіб, не зареєстрованих платниками податку на вартість. Вона, зокрема, передбачає нарахування самостійно платником суми штрафу у зв'язку з виправленням помилок у разі, якщо внаслідок уточнення збільшується сума нарахованих податкових зобов'язань.

Так, особам, не зареєстрованим як платники податку, надана можливість відкоригувати задекларовані податкові зобов’язання з ПДВ, що нараховані отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Детальніше про зміни у формі та заповненні декларації у листі ДПС України від 31.01.2020 № 1617/7/99-00-07-03-02-07.

Нагадуємо, що зазначені вище нововведення набрали чинності з 01.01.2020 року, тож у поточному році звітуємо за оновленою формою.

