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пРРОсто просте рішення для мікробізнесу

Суспільство | 25-02-2020, 17:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що податкова запустила MVP (minimumviableproduct) для тестування безкоштовного програмного РРО «пРРОсто». Забезпечення розробки програмного рішення та можливості його тестування здійснюється Державною податковою службою України на виконання Указу Президента України від 08 листопада 2019 року №837/2019 та Закону України від 20 вересня 2019 року №128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».
Це лише MVP версія для тестування. Наступні релізи будуть відбуватись після опрацювання коментарів та пропозицій від тестувальників, а також з урахуванням вимог API.
Чи працюватиме програмне РРО «пРРОсто» в оффлайні?
Наразі додаток працює тільки в онлайні. Однак, в наступних релізах буде й режим оффлайн відповідно до Закону.
«пРРОсто» взаємодіятиме через Інтернет з фіскальним сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс (API), і виконуватиме функції: формування чеку, підписання, відправлення та відображення чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, формування звітів, перегляд даних, завантаження баз даних товарів, оновлення товарів, позицій та цін та інші, які будуть додатково виходити в наступних релізах, до 19 квітня.
Бізнесу податкова запропонує API, завдяки якому бізнес (девелопери, розробники) зможуть розробляти власні програмні рішення відповідно до бізнес-процесів кожного з секторів.
Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.
Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до Державного реєстру моделей – достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.

ДПС за підтримки Міністерства фінансів України запустила пілотний проєкт «Пошук акцизної марки»
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з метою запровадження та вдосконалення нових електронних сервісів Державна податкова служба України за підтримки Міністерства фінансів України запустила пілотний проєкт електронного сервісу «Пошук акцизної марки».
За допомогою цього електронного сервісу українці зможуть перевіряти легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів.
Зокрема, послуга дає можливість самостійно визначити дату видачі марки акцизного податку, а також суб’єкта господарювання, який її отримав. 
Нині електронний сервіс «Пошук акцизної марки» працює у тестовому режимі. Ознайомитися з його роботою можна за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.
Свої пропозиції щодо покращення та вдосконалення сервісу просимо надсилати на електронну адресу tax.excise@tax.gov.ua.

Задекларована праця найманих працівників: основні ознаки та підстави для допуску до роботи
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на Львівщині триває інформаційно - роз’яснювальна кампанія щодо неприпустимості використання роботодавцями праці неоформлених належним чином найманих працівників, яка проводиться податковими органами, іншими контролюючими органами Львівської області спільно з органами місцевого самоврядування, а також обласною та районними державними адміністраціями.
Слід наголосити роботодавцям на тому, що згідно з чинним законодавством повністю задекларованою праця найманого працівника вважається лише у тому випадку, якщо роботодавець дотримується одночасно таких умов:
- уклав з працівником трудовий договір;
- офіційно повідомив про його працевлаштування державну податкову службу;
- офіційно і в повному розмірі виплачує працівнику заробітну плату, передбачену умовами трудового договору;
- сплачує за працівника єдиний соціальний внесок у розмірах, передбачених чинним законодавством.
Нагадав, що найманий працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

Офіційне працевлаштування працівників та дотримання мінімальних соціальних гарантій є запорукою гідного майбутнього для мешканців Львівщини
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 №2313/0/1-20 та Плану проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань легалізації зайнятості населення на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 №2313/0/1-20, затвердженого на спільній міжвідомчій нараді Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області інформує про наступне.
Відповідно до Закону України від 14 листопада 2019 року №294-ІX ,,Про Державний бюджет України на 2020 рік” мінімальна заробітна плата з 01 січня 2020 року становить 4 723 гривні.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
З метою дотримання вимог законодавства України, а саме Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ, Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» та Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з 01 січня 2020 року роботодавцям слід врахувати наступне.
Згідно із статтею 31 Закону України від 24 березня 1995 року №108/95-ВР «Про оплату праці», із змінами та доповненнями, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) відповідно до ст.265 Кодексу законів про працю України передбачено фінансову відповідальність у розмірі 30 мінімальних заробітних плат – 141 690 гривень.
Відповідно до ст.8 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», якщо працівник за місяць отримує дохід, розмір якого не перевищує рівня мінімальної заробітної плати і при цьому він оформлений за основним місцем праці, єдиний соціальний внесок розраховується, як добуток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на ставку єдиного внеску. У 2020 році – це 1039,06 гривень (4 723 грн. * 22 відсотки).
Згідно з п.127.1 ст.127 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ, із змінами та доповненнями, ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Враховуючи наведене вище, Головне управління ДПС у Львівській області просить врахувати зміни до чинного законодавства в частині оплати праці та оформлення трудових відносин з найманими працівниками.
Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.
Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.
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