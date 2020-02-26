На Львівщині триває інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань легалізації зайнятості населення Суспільство | 25-02-2020, 17:55 0 114

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до доручення №2313/0/1-20, наданого Прем’єр-міністром України 22 січня 2020 року відповідним контролюючим органам та органам місцевого самоврядування, на Львівщині вживаються заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості населення у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування.

На виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України, 23 січня 2020 року проведено спільну міжвідомчу нараду за участю представників Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, за результатами якої затверджено План проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань легалізації зайнятості населення на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 №2313/0/1-20.

Відповідно до затвердженого плану заходів вищезазначеними органами розпочато масштабну інформаційно - роз’яснювальну кампанію щодо неприпустимості використання роботодавцями праці неоформлених належним чином найманих працівників.

В межах інформаційної кампанії заплановано проведення семінарів, нарад, лекцій, відвідування суб’єктів господарювання тощо.



Розмір податкової соціальної пільги у 2020 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у 2020 році прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2 102 грн. Одночасно зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян відбулося збільшення розміру податкових соціальних пільг.

Податкова соціальна пільга (далі - ПСП) - це сума, на яку платник податку на доходи фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати. Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить 2 940,0 грн. (2 102 × 1,4), це визначено пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 Податкового кодексу України.

Податкова соціальна пільга у 2020 році становитиме такі розміри:

- базова 100 % (загальна) ПСП для будь-якого платника податку - 1 051,0 гривня;

- 150 % ПСП - 1 576,9 гривні;

- ПСП у розмірі 200 % - 2 102,0 гривні.

Повний перелік платників податків, які мають право на ПСП, визначено у пп.169.1.4 п.169.1 ст.169 ПКУ. Для отримання податкової соціальної пільги працівник подає роботодавцю заяву та (за необхідності) копії документів, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010р. №1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги».



Особам, уповноваженим на виконання функцій держави, слід декларувати доходи, майно чи видатки на суму понад 105100 гривень

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 1 січня 2020 року набрали чинності зміни до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до яких: у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102,00 грн. х 50 = 105100,00 грн.), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 цього Закону, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджено Рішенням НАЗК від 17.06.2016 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за №987/29117).



Щодо зберігання копій квитанцій платіжних терміналів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/408080.html повідомила.

Пунктом 44.1 ст.44 Податкового кодексу України (далі – ПК) встановлено обов’язок платників податків вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Також платники податків зобов’язані, зокрема, забезпечити зберігання документів, визначених п.44.1 ст.44 ПКУ, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання – з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності (п.44.3 ст.44 ПКУ).

Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами (далі – Закон №265) визначено правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Згідно зі ст.2 Закону №265 розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Отже, квитанція платіжного терміналу (копія такої квитанції) не є розрахунковим документом у розумінні Закону №265.

Загальні засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України встановлені Законом України від 05 квітня 2001 року №2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» із змінами (далі – Закон №2346).

Так, ст.1 Закону №2346 визначені терміни та поняття, які застосовуються при здійсненні розрахунків та переказу коштів, зокрема:

● документ за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів – документ, що підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки (п.1.5 ст.1 Закону №2346);

● електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ (п.1.14 ст.1 Закону №2346).

● платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу (п.1.32¹ ст.1 Закону №2346).

Також Національним банком України (НБУ) на запит ДПС надано роз’яснення (лист від 28.11.2019 № 57-0007/62082) щодо порядку здійснення з використанням електронних платіжних засобів (далі – ЕПЗ).

Враховуючи положення Закону №2346 та відповідно до зазначеного листа НБУ, ЕПЗ є інструментом доступу до рахунку, який використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку, зокрема для оплати вартості товарів і послуг. При цьому ініціювання переказу за допомогою ЕПЗ має оформлюватися відповідними документами за операціями із застосуванням ЕПЗ (квитанція платіжного термінала).

Тобто квитанція платіжного термінала лише підтверджує ініціювання переказу коштів з рахунку держателя ЕПЗ, а не факт продажу товару (отримання послуг), тому квитанція платіжного термінала не є розрахунковим документом у розумінні Закону №265.

Таким чином ДПС та НБУ мають однакову позицію щодо можливості віднесення квитанції платіжного термінала (копії такої квитанції) до розрахункового документа у розумінні Закону №265.

Отже, що копія квитанції платіжного терміналу не є первинним документом у розумінні п.44.1 ст.44 ПКУ, а тому на сьогодні відсутній обов’язок зберігання такої копії протягом терміну, встановленого п.44.3 ст.44 ПКУ.

Просимо суб’єктів господарювання взяти зазначену інформацію до відома та використовувати при здійсненні господарської діяльності.



Деклараційна кампанія 2020: оподаткування ПДФО іноземних доходів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що деклараційна кампанія 2020 продовжується.

Нормами п.170.11 ст.170 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено: якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація), та оподатковується за ставкою, визначеною у п.167.1 ст.167 ПКУ (18 відсотків).

Водночас, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник ПДФО може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у Декларації.

У разі відсутності у платника ПДФО підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст.13 ПКУ, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк Декларації платник податків несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами.

Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника ПДФО:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Сума податку з іноземного доходу платника ПДФО – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника ПДФО відповідно до законодавства України.



