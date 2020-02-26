На Донбасі противник вів обстріли із забороненого озброєння Суспільство | 26-02-2020, 08:52 0 70 25 лютого ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.





Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."



Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Талаківки, Пісків, Новомихайлівки, Красногорівки та Катеринівки.



"Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", – повідомляє штаб



Нагадаємо:



24 лютого бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.