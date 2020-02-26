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На Донбасі противник вів обстріли із забороненого озброєння
|Суспільство | 26-02-2020, 08:52
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|25 лютого ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."
Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Талаківки, Пісків, Новомихайлівки, Красногорівки та Катеринівки.
"Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", – повідомляє штаб
Нагадаємо:
24 лютого бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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