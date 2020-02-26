ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ БЛИЗЬКО 17 КІЛОГАМІВ НАРКОТИЧНОЇ РЕЧОВИНИ Суспільство | 26-02-2020, 09:09 0 63





Сьогодні, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів», прикордонники Львівського загону запобігли перевезенню через державний рубіж ймовірно партії наркотичної речовини. ЇЇ, до України намагався ввезти наш співвітчизник. Попередньо заховавши в запасне колесо свого автомобіля марки "Мерседес". Усього під час огляду спільно з працівниками митниці було виявлено майже 17 кг сіро – зелену порошкоподібної речовини. Цю знахідку допоміг виявити прикордонникам службовий собака. Під час проведення експрес - аналізу було встановлено, що дана речовина ймовірно є канабісом.

По даному факту проінформовано усі компетентні служби.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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