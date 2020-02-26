|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ БЛИЗЬКО 17 КІЛОГАМІВ НАРКОТИЧНОЇ РЕЧОВИНИ
|Суспільство | 26-02-2020, 09:09
| 0 63
|
Сьогодні, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів», прикордонники Львівського загону запобігли перевезенню через державний рубіж ймовірно партії наркотичної речовини. ЇЇ, до України намагався ввезти наш співвітчизник. Попередньо заховавши в запасне колесо свого автомобіля марки "Мерседес". Усього під час огляду спільно з працівниками митниці було виявлено майже 17 кг сіро – зелену порошкоподібної речовини. Цю знахідку допоміг виявити прикордонникам службовий собака. Під час проведення експрес - аналізу було встановлено, що дана речовина ймовірно є канабісом.
По даному факту проінформовано усі компетентні служби.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #телефони #Грушів #новини
|
|