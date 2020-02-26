пРРОсто – просте рішення для мікробізнесу Суспільство | 26-02-2020, 11:23 0 43



Програмні реєстратори розрахункових операцій - це доволі просто та зручно для бізнесу. Аби розібратися у цій темі, розвінчати міфи, ми запускаємо серію інформаційних постів «пРРОсто».

І сьогодні ми пояснюємо чому податкова вводить програмне РРО та які переваги мають ці реєстратори.



ТОП-5 переваг:



Робота онлайн і офлайн.

Передбачено, що додаток працюватиме онлайн. Але у разі відключення від мережі, використовувати додаток можливо офлайн до 36 годин разово та не більше 168 годин протягом календарного місяця.

*Наразі тестова версія працює тільки онлайн.



Зменшення документообігу.

Z-звіт створюється автоматично, без ризику санкцій за його не створення.



Вибір РРО.

Платники мають право самостійно обрати, який реєстратор розрахункових операцій використовувати – програмний або класичний.



Безкоштовне використання.

Програмне РРО абсолютно безкоштовне, порівняно з класичним. Кожного місяця платник , який використовує класичні РРО, повинен сплачувати 200 грн. кожного місяця за обслуговування. Натомість програмні безкоштовні та обслуговуються ДПС.



Вибір формату чека.

І, наостанок, крута новина для екосвідомих платників – необов’язково друкувати чек, відтепер його можна отримати у електронному вигляді.



Перший реліз тестового РРО вже запущений! Наразі податкова опрацьовує ваші зауваження та пропозиції, які будуть враховані у повній версії. А детальніше про дати та особливості випуску - у наступних матеріалах.



