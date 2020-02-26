Столичні ЦНАПи допомагають у широкомасштабній кампанії донесення інформації до громадян Суспільство | 26-02-2020, 11:24 0 83

Для столичної податкової важливо, аби якомога більше громадян отримували інформацію податкового спрямування.

У питанні підвищення обізнаності платників та розширенні каналів комунікацій Головне управління ДПС у м. Києві підтримали столичні Центри надання адміністративних послуг, які на своїх локаціях розмістили інформаційні матеріали щодо Декларування та необхідності подання форми № 5ДР при зміні місця проживання,прізвища, ім’я, по-батькові.

Дякуємо колегам за співпрацю.

Нагадуємо, що до 1 травня 2020 року необхідно задекларувати доходи отримані у 2019 році, крім того у разі зміни особистих даних громадяни зобов’язані подати відомості за формою № 5ДР до податкового органу .



