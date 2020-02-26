   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 26/02/2020 Зберігати копії чеків POS-терміналів не потрібно...>> Надходження податків від підприємств будівельної галузі до бюджету у січні 2020 року проти минулорічних зросли на 31,2 відсотка...>> Олександр Юристовський: Про програмний РРО від ДПС та основні засади його застосування бізнесом...>> Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: Про оподаткування виплат нерезиденту, який надає транспортно-експедиторські послуги...>> Платникам податку на прибуток: 2 березня – останній день подання податкової декларації за 2019 рік...>> Платникам податку на прибуток: 2 березня – останній день подання податкової декларації за 2019 рік...>> Майже 20 кг гашишу в запасці...>> «Чистота має зберігатись у всіх районах міста», — Андрій Садовий...>> «У Львові проводять організаційні заходи та закуповують додаткові засоби захисту, у зв’язку з поширенням у світі коронавірусу», — Володимир Зуб...>> «Ми матимемо окремий канал на „Гарячій лінії міста Львова“, щоб можна було оперативно консультувати по коронавірусу», — Андрій Садовий...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стрілянина в Німеччині: загинули одинадцять людей...
20-02-2020, 08:55  >>> 
Стрілянина в Німеччині: є загиблі...
20-02-2020, 08:00  >>> 
Радехівська прокуратура оскаржила вирок щодо чоловіка, який катував дружину...
19-02-2020, 16:40  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У місцях масового перебування людей встановлять антисептики для рук...
26-02-2020, 11:22  >>> 
Фахівці: щоб не захворіти, треба дотримуватись простих правил гігієни...
26-02-2020, 11:21  >>> 
У Сан-Франциско ввели надзвичайний стан через коронавірус...
26-02-2020, 08:50  >>> 
жидкость для вейпа в Украине | Качественная пилочка для ногтей, заказывайте у нас.

Майже 20 кг гашишу в запасці

Суспільство | 26-02-2020, 12:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    

Майже 20 кг гашишу в запасці

Працівники Галицької митниці Держмитслужби запобігли ввезенню в Україну наркотичної речовини

Так , сьогодні, 26 лютого, в пункт пропуску "Грушів-Будомеж", на в’їзд в України прибув мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням громадянина України. Під час огляду в запасному колесі автомобіля було виявлено речовину рослинного походження коричневого кольору, спресовану у вигляді хокейних шайб та брикетів і упаковану в поліетиленові вакуумні пакети. Орієнтовна маса близько 20 кг. До виявлення залучено кінологічу команду митниці, зокрема службового собаку Боню.

За цим фактом проінформовано компетентні служби. Тривають невідкладні слідчі дії.
   Новини по темі: Суспільство
Зберігати копії чеків POS-терміналів не потрібно...
26-02-2020, 13:20  >>> 
Надходження податків від підприємств будівельної галузі до бюджету у січні 2020 року проти минулорічних зросли на 31,2 відсотка...
26-02-2020, 13:19  >>> 
Олександр Юристовський: Про програмний РРО від ДПС та основні засади його застосування бізнесом...
26-02-2020, 13:18  >>> 
Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: Про оподаткування виплат нерезиденту, який надає транспортно-експедиторські послуги...
26-02-2020, 13:17  >>> 
Платникам податку на прибуток: 2 березня – останній день подання податкової декларації за 2019 рік...
26-02-2020, 13:16  >>> 
Платникам податку на прибуток: 2 березня – останній день подання податкової декларації за 2019 рік...
26-02-2020, 12:29  >>> 
Майже 20 кг гашишу в запасці...
26-02-2020, 12:28  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: поширення коронавірусу, рейтинг Зеленського...
26-02-2020, 08:54  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: нова соціологія і коронавірус в Італії...
25-02-2020, 09:20  >>> 
Головні новини неділі і ночі: в Україну не пустили пропагандистів, коронавірус в Італії, Венеція скасувала карнавал...
24-02-2020, 08:32  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський запровадив День спротиву окупації Криму...
26-02-2020, 11:25  >>> 
Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму...
26-02-2020, 08:49  >>> 
У Мін’юсті хочуть розглядати скарги щодо незаконної люстрації...
26-02-2020, 01:18  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нью-Йоркська фондова біржа реагує на епідемію коронавірусу...
25-02-2020, 09:11  >>> 
Міжбанківський ринок без іноземців не вплинув суттєво на гривню...
24-02-2020, 09:34  >>> 
Фінансисти ставлять на подальший обвал євро...
21-02-2020, 09:53  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Зберігати копії чеків POS-терміналів не потрібно...
26-02-2020, 13:20  >>> 
Надходження податків від підприємств будівельної галузі до бюджету у січні 2020 року проти минулорічних зросли на 31,2 відсотка...
26-02-2020, 13:19  >>> 
Олександр Юристовський: Про програмний РРО від ДПС та основні засади його застосування бізнесом...
26-02-2020, 13:18  >>> 
   ВладаВлада
Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією...
24-02-2020, 08:30  >>> 
Росія буде намагатись втрутитись у переобрання Трампа – NYT...
21-02-2020, 08:25  >>> 
Сандерс перемагає на праймеріз у Нью-Гемпширі...
12-02-2020, 08:58  >>> 
   КультураКультура
Відомі артисти читатимуть у Львові твори Шевченка...
24-02-2020, 19:15  >>> 
Фільм Михайла Іллєнка «Толока» виходить у широкий прокат...
24-02-2020, 17:46  >>> 
У Львові фільм «Герої не вмирають» покажуть одразу в трьох локаціях...
24-02-2020, 11:13  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:20 Зберігати копії чеків POS-терміналів не потрібно
13:19 Надходження податків від підприємств будівельної галузі до бюджету у січні 2020 року проти минулорічних зросли на 31,2 відсотка
13:18 Олександр Юристовський: Про програмний РРО від ДПС та основні засади його застосування бізнесом
13:17 Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: Про оподаткування виплат нерезиденту, який надає транспортно-експедиторські послуги
13:16 Платникам податку на прибуток: 2 березня – останній день подання податкової декларації за 2019 рік
12:29 Платникам податку на прибуток: 2 березня – останній день подання податкової декларації за 2019 рік
12:28 Майже 20 кг гашишу в запасці
12:26 «Чистота має зберігатись у всіх районах міста», — Андрій Садовий
12:25 «У Львові проводять організаційні заходи та закуповують додаткові засоби захисту, у зв’язку з поширенням у світі коронавірусу», — Володимир Зуб
12:22 «Ми матимемо окремий канал на „Гарячій лінії міста Львова“, щоб можна було оперативно консультувати по коронавірусу», — Андрій Садовий

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования