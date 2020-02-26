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Майже 20 кг гашишу в запасці
|Суспільство | 26-02-2020, 12:28
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Працівники Галицької митниці Держмитслужби запобігли ввезенню в Україну наркотичної речовини
Так , сьогодні, 26 лютого, в пункт пропуску "Грушів-Будомеж", на в’їзд в України прибув мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням громадянина України. Під час огляду в запасному колесі автомобіля було виявлено речовину рослинного походження коричневого кольору, спресовану у вигляді хокейних шайб та брикетів і упаковану в поліетиленові вакуумні пакети. Орієнтовна маса близько 20 кг. До виявлення залучено кінологічу команду митниці, зокрема службового собаку Боню.
За цим фактом проінформовано компетентні служби. Тривають невідкладні слідчі дії.
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