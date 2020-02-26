Платникам податку на прибуток: 2 березня – останній день подання податкової декларації за 2019 рік Суспільство | 26-02-2020, 13:16 0 27

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують платників податків, що 2 березня 2020 року – останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік.

Податківці звертають увагу, що з 1 січня 2020 року набула чинності оновлена форма податкової декларації з податку на прибуток, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 р. № 481 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Враховуючи те, що запровадження наказу № 481 обумовлено змінами в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, ДПС рекомендує платникам податку на прибуток підприємств подавати податкову декларацію за оновленою формою за базовий звітний (податковий) період – 2019 рік.

Посилання на наказ №48: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1217-19.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

