Надходження податків від підприємств будівельної галузі до бюджету у січні 2020 року проти минулорічних зросли на 31,2 відсотка Суспільство | 26-02-2020, 13:19 0 49





Підприємства будівельної галузі Львівщини у січні 2020 року сплатили 161,8 млн. грн. податкових платежів. Це на 38,5 млн. грн., або на 31,2 відс. більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,0 відсотків.



Найбільшими платниками будівельної галузі є: ТОВ "Нордік-Буд", ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд", ТОВ "Європавер Україна", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТЗОВ "IНКО ЛТД", ТДВ "ШРБУ №65", ПП "Альфабудсервіс", ТОВ "Західбудком".