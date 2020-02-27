Кому з громадян слід задекларувати доходи за 2019 рік Суспільство | 26-02-2020, 15:12 0 79

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що добігає кінця другий місяць кампанії декларування доходів громадян ‒ 2020, яка стартувала 01 січня 2020 року.

Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається громадянами за місцем реєстрації до 01 травня 2020 року.

Зокрема, обов’язково подати річну декларацію про майновий стан і доходи слід громадянам, які отримували:

доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але які не є звільненими від оподаткування;

доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:

- від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;

- від продажу двох і більше об`єктів рухомого майна;

- від продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;

спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;

інвестиційні доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами;

від продажу спецтехніки (комбайнів, тракторів, навантажувачів та іншої спецтехніки);

іноземні доходи.

Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 серпня 2020 року