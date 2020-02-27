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На Городоччині урочисто відкрили Меморіал «Героям Вовчухівської офензиви»

Суспільство | 26-02-2020, 16:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    


У середу, 26 лютого,у с.Вовчухи Городоцького району відбулося урочисте відкриття та освячення Меморіалу « Героям Вовчухівської офензиви».

Участь у заходах взяло керівництво Львівської та Тернопільської обласної ради, облдержадміністрації, народні депутати, представники місцевого самоврядування, численна громадськість, молодь, священнослужителі.

«Близько року тому на цьому місці ми заклали капсулу під майбутній пам’ятник. Цей меморіал ми відкриваємо сьогодні в такому високодостойному товаристві і тим самим засвідчуємо, що в питаннях вшанування пам’яті наших Героїв та нашої звитяги ми єдині. Найважливіший урок, який ми всі маємо винести з тих подій, це те, що українці можуть покладатися тільки на свої власні сили, на сили власного війська. І хто б не був агресором на тому відтинку часу, і хто б не був на перспективу, давайте не вірити в союзників. Будемо просто вірити в себе і свій народ, робити висновки з непростих уроків історії.

Я хочу також подякувати усім тим, хто долучився до зведення цього пам’ятника.

Вічна пам’ять тим, хто поклав тут своє життя за вільну і незалежну Україну. Слава Героям Вовчухівської офензиви. Слава Україні!», – зазначив під час виступу голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Довідково:

Вовчухівська офензива – наступальна операція Галицької Армії в 17 лютого –18 березня 1919 року під час польсько-української війни 1918-1919 років.

В ході Вовчухівської офензиви воїни Галицької Армії перерізали залізничне сполучення між Львовом та Перемишлем в районі Вовчух, повністю оточили та взяли в облогу Львів. Як мінімум двічі в ході Вовчухівської офензиви українці могли звільнити Львів.

Начальний командувач Галицької Армії генерал – полковник Михайло Омелянович-Павленко писав: « …Львів повністю взятий в кільце та обложений. Всі потуги поляків поблизу Вовчух закінчились безрезультатно. Питання здачі Львова визначається наявністю в місті харчових запасів». Але втрутилась Антанта, а члени місії Бартелімі підступно провезли до Львова не тільки харчові запаси, але і набої та зброю. Як тільки ініціатива переходила до воїнів Галицької Армії, втручались міжнародні чинники та заставляли українців йти на припинення бойових дій та перемир’я. В цей час польські війська отримували перепочинок та підкріплення.
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