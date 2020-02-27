Працівники Галицької митниці вилучили автомобілі вартістю мільйон грн. Суспільство | 26-02-2020, 17:41 0 77

Громадяни подали неправдиві відомості у документах.

Так, у пункти пропуску на Львівщині під керуванням громадян України прибули автомобілі «Volkswagen Crafter» та «Audi Q 7» 2013 року випуску. До митного оформлення громадяни подали документи, зокрема інвойси, згідно з якими вартість «Volkswagen» – 7150 доларів США, а «Audi» - 11800 євро. Під час митних формальностей щодо транспортних засобів виникли підозри в тому, що надані документи містять неправдиві відомості стосовно вартості авто.

Тож митники скерували запити до компетентних органів країн відправлення авто. У відповідях вказано, що насправді вартість «Audi Q 7» становить 26880,00 євро, а «Volkswagen Crafter» -10500 євро. Окрім того продавцем та покупцем цього авто вказано інших особі, а ніж в документах.

Отже, громадяни України вчинили дії, спрямовані на переміщення транспортних засобів з поданням органу доходів і зборів документів, що містять неправдиві відомості щодо продавця, покупця та вартості товару,

Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобілі вилучено. Справи скерують до суду.



