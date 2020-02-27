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Роз’яснення щодо заповнення та подання декларації державними службовцями

Суспільство | 26-02-2020, 17:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    


Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що триває період подання декларацій державними службовцями, та особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Найпоширеніші питання стосовно застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» у період кампанії «Декларування-2020», роз’яснені Національним агентством з питань запобігання корупції, направлені на забезпечення однакового застосування положень Закону стосовно вимог фінансового контролю та мають рекомендаційний характер і не містять нових правових норм.
Пропонуємо ознайомитися з деякими із них:
Типи декларацій, коли їх слід подавати і який звітний період вони охоплюють
1. Декларація суб’єкта декларування, який припиняє відповідну діяльність (декларація перед звільненням) – подається не пізніше 20-ти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (з дня звільнення). Важливо! Так, як декларація «перед звільненням» охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. Спочатку подаємо щорічну декларацію (період з 01 січня по 31 грудня минулого року), потім подаємо декларацію перед звільненням (період, який не охопила щойно подана щорічна декларація).
2. Декларація після звільнення – це декларація, яка подається до 01 квітня року, наступного за звітним і охоплює період з 01 січня по 31 грудня. По суті, Декларація після звільнення, це така ж «щорічна» тільки вона має іншу назву.
3. Декларація кандидата на посаду – це декларація, яка подається до призначення або обрання особи на посаду і охоплює звітний період з 01 січня до 31 грудня попереднього року. Важливо! Декларація кандидата на посаду подається лише у разі, якщо особа не подавала раніше декларацію за минулий рік будь-якого типу. Якщо особа стає переможцем конкурсу на декілька посад в одному органі – вона подає одну декларацію кандидата на посаду. Якщо декларація кандидата на посаду була подана, наприклад, у січні 2020 року і охоплювала попередній звітний рік, а особу було призначено на посаду до 1 квітня 2020 року – особа зобов’язана подати щорічну декларацію за 2019 рік.
Чи потрібно подавати декларацію у разі переведення
У разі переведення на іншу посаду державної служби декларація не подається. Звільнення особи за переведенням або у разі, якщо особа стала переможцем конкурсу і у зв’язку з цим звільнилась з роботи в одному органі і прийнята на роботу в інший орган наступного робочого дня – не вважається припиненням діяльності.
Чи потрібно подавати щорічну декларацію за час вимушеного прогулу у разі поновлення на роботу за рішенням суду
Суб’єкт декларування, поновлений на роботі за рішенням суду, подавати щорічну декларацію за час вимушеного прогулу не зобов’язаний. Особа, яку за рішенням суду було поновлено на роботі і яка приступила відповідно до наказу (розпорядження) до фактичного виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи іншої діяльності повинна в наступному році до 01 квітня подати щорічну декларацію за рік, у якому відбулось поновлення.
Подання виправленої декларації, або іншим чином виправленої інформації зазначеної в декларації:
Суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію упродовж семи днів після подання декларації, але не більше трьох разів. Для подання виправленої декларації слід натиснути на кнопку «Подати виправлену декларацію», яка є активною упродовж відповідного строку в персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування у полі поданої декларації.
У разі виявлення суб’єктом декларування у поданій декларації недостовірних відомостей після семиденного строку суб’єкт декларування може звернутись до Національного агентства через персональний електронний кабінет, деталізовано описати виявлені неточності або помилки. Відповідна інформація буде врахована Національним агентством у разі проведення повної перевірки (перевірки) декларації відповідного суб’єкта декларування.
Слід пам’ятати, що за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачено адміністративну відповідальність відповідно до статті 1726 КУпАП, а за умисне неподання декларації – кримінальну відповідальність згідно із статтею 3661 КК України.
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