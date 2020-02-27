У Сирії загинули двоє турецьких військових Суспільство | 27-02-2020, 08:51 0 55 В результаті повітряної атаки сил режиму Башара Асада в Ідлбській зоні деескалації на північному заході Сирії загинули двоє військовослужбовців ЗС Туреччини.



Джерело: "Анадолу"



Деталі: Крім того, ще двоє турецьких військових отримали поранення. Згідно з інформацією Міністерства національної оборони Туреччини, повторним ударом ЗС Туреччини нейтралізували 114 солдатів режиму.



Нагадаємо:



9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".