Формування Російської Федерації здійснили 10 обстрілів — ООС Суспільство | 27-02-2020, 08:54 0 53 26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли.



Дослівно: "Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".