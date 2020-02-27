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Формування Російської Федерації здійснили 10 обстрілів — ООС
|Суспільство | 27-02-2020, 08:54
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|26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли.
Дослівно: "Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".
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