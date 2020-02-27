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На Львівщині 2178 суб’єктів господарювання, або майже 6 відсотків від їх загальної кількості, не дотримуються трудового законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці
|Суспільство | 27-02-2020, 14:06
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що згідно з поданою звітністю з єдиного внеску за січень 2020 року кількість підприємств - ,,мінімізаторів”, що виплачували заробітну плату менше встановленого законодавством мінімуму (4 723 грн.) становить 2 178 суб’єктів, або їх частка 5,84 відсотка від загальної кількості роботодавців Львівської області.
Середня заробітна плата у Львівській області згідно з поданою звітністю з єдиного внеску за січень п.р. становить 8 535 гривень.
Найбільшим підприємством - ,,мінімізатором” заробітної плати у Львівській області є суб’єкт господарювання, який використовує працю 1446 найманих працівників, середня заробітна плата яких становить 4 562 гривень та здійснює діяльність у сфері торгівлі мобільними телефонами та аксесуарами до них.
Крім цього, підприємство - ,,мінімізатор”, який надає послуги у сфері транспортних перевезень, виплачує середню заробітну плату найманим працівникам 4 022 гривні.
Підприємство, яке наймає працівників для розміщення інформації та реклами, виплачує їм середню заробітну плату в межах 300 гривень.
Однак, проведеним моніторингом сайтів з пошуку роботи, роботодавці пропонують найманим працівникам заробітну плату в рази вищу від зазначеної у податковій звітності.
Найманий працівник для порівняння суми фактично виплаченої заробітної плати та нарахованої відповідно до поданої звітності, може скористатися електронними сервісами:
- Електронним кабінетом платника податків про отримані доходи (ДПС України – cabinet.tax.gov.ua);
- особистим кабінетом Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua).
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь - якою системою оплати праці.
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