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На понад 32 відсотки зросли надходження податкових платежів до бюджетів на Львівщині від підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води
|Суспільство | 27-02-2020, 14:06
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Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині у січні 2020 року до Зведеного бюджету України сплатили 65,4 млн. грн. податкових платежів. Це на 15,9 млн. грн., або на 32,1 відсотка більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 3,2 відсотка.
Найбільшими платниками даної галузі є: ЛМКП "Львiвтеплоенерго", ПАТ "Львiвгаз", вiдокремлений пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція", ТОВ "Беттер Енерджі Юкрейн", ТОВ "Карпатський Вiтер", КП "Стрийтеплоенерго", ТЗОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "ЕКО-Оптіма".
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