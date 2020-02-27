В аеропорту «Львів» митники виявили одягу на понад 70 тис. грн. Суспільство | 27-02-2020, 14:46 0 68







Двоє пасажирів намагалися провезти з порушенням митних правил майже 400 футболок.

Для проходження митного контролю вони обрали смугу руху спрощеного митного контролю "зелений коридор". Під час візуального огляду багажу у працівників митниці виникла підозра про наявність товарів, що підлягають оподаткуванню. Коли митники оглянули багаж, то окрім товарів, що перевозились у межах норми, в одного з них виявили 217 футболок, а в іншого -173.

Зазначені дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, справи скерують до суду.

