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В аеропорту «Львів» митники виявили одягу на понад 70 тис. грн.
|Суспільство | 27-02-2020, 14:46
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Двоє пасажирів намагалися провезти з порушенням митних правил майже 400 футболок.
Для проходження митного контролю вони обрали смугу руху спрощеного митного контролю "зелений коридор". Під час візуального огляду багажу у працівників митниці виникла підозра про наявність товарів, що підлягають оподаткуванню. Коли митники оглянули багаж, то окрім товарів, що перевозились у межах норми, в одного з них виявили 217 футболок, а в іншого -173.
Зазначені дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, справи скерують до суду.
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