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Працівники Галицької митниці виявили понад 500 кг продуктів харчування
|Суспільство | 27-02-2020, 14:50
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Працівники Галицької митниці виявили понад 500 кг продуктів харчування
У пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика» під час митного контролю рейсового автобуса працівники митниці виявили факт незаконного переміщення сосисок та сиру. Їх намагалась ввезти до України пасажирка, мешканка Івано-Франківщини.
У працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально облаштованому місці. Там у конструктивних порожнинах автобуса, митники знайшли 220 кг сосисок, 240 кг сиру для піци та 108 кг твердого сиру.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.
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