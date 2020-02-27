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Співробітниками податкової міліції Львівської області припинено незаконну схему обігу підакцизних товарів у прикордонних районах Львівської області та вилучено підакцизної продукції орієнтовною вартістю 505 тисяч гривень
|Суспільство | 27-02-2020, 16:24
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В рамках проведення операцій «Акциз-2020», «Щит» та розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, співробітниками податкової міліції Львівської області у лютому 2020 року задокументовано та припинено незаконну схему обігу підакцизних товарів у прикордонних районах Львівської області, з метою реалізації та подальшого переміщення через державний кордон на територію республіки Польща.
Вищевказані тютюнові вироби невідомого походження (сумнівної якості), складувались в складських (господарських) приміщеннях розташованих в прикордонній зоні пункту пропуску «Рава–Руська – Гребенне». Частина тютюнової продукції реалізовувалась через мережу магазинів Жовківського району Львівської області та через інтернет-контент (Viber, Telegram) по занижених цінах і могли становити загрозу життю та здоров’ю громадян при їх палінні.
За результатами проведених заходів та на підставі ухвал Сихівського районного суду м. Львова, проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено і вилучено з незаконного обігу фальсифіковані тютюнові вироби торгових марок: «Джін лінг», «Демін», «Вест», «Кредо», «Фест», «NZ», «Маршал», «Мінськ», «Марвел», «Мальборо», «Парамаунт», «Квін», «ЛД», «Комплімент» в загальній кількості 8210 пачок, та лікеро-горілчані вироби торгових марок: «Пшенична Люботин», «П’яна хата» в загальній кількості 2 дали. Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить 505 тисяч гривень.
На даний час проводяться слідчо-розшукові заходи.
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|Співробітниками податкової міліції Львівської області припинено незаконну схему обігу підакцизних товарів у прикордонних районах Львівської області та вилучено підакцизної продукції орієнтовною вартістю 505 тисяч гривень...
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