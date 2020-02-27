Львів’янину, якого підозрюють у побитті до смерті знайомого, посадили під варту Суспільство | 27-02-2020, 16:26 0 53





Ідеться про інцидент, який стався цьогоріч, 17 лютого, у квартирі на вул.Пекарській у Львові.



За версією слідства, тієї ночі 32-річний львів’янин, який спільно розпивав спиртні напої з потенційною жертвою, декілька разів вдарив його у обличчя та голову, внаслідок чого 65-річний чоловік упав на підлогу. Однак, зловмисник не зупинився, а продовжив бити.



Лиходій завдав ще декілька хаотичних ударів ногою у голову та обличчя.



Внаслідок отриманих травм потерпілий незадовго помер.



Такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).



За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, особі повідомлено про підозру, а 25.02.2020, Личаківським районним судом м.Львова, обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



За вказаний тяжкий злочин чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.











Пресслужба Прокуратури Львівської області







Самбірські прокурори скерували до суду провадження щодо незаконної порубки лісів







Обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя Старосамбірщини, якого слідство підозрює у незаконній порубці та перевезенні деревини (ч.2 ст. 246, ч.4 ст.246 КК України) прокурори затвердили та скерували до суду цьогоріч, 21 лютого.



Правоохоронці встановили причетність вказаної особи до незаконних рубок на території Черхавського лісництва, що неподалік с.Звір у Самбірському районі.



Зловмисник обвинувачується у тому, що у змові із іншими невстановленими особами, у вересні-жовні минулого року зрубав 20 дерев породи «ялиця біла» та 2 «буки лісові».



Загальна сума завданих державі збитків становить понад 330 тис грн.



Зазначимо, що під час досудового розслідування вилучено та накладено арешт на бензопилу та автомобіль «ГАЗ», які правопорушник використовував для протиправної діяльності.



У разі доведення вини лиходію загрожує до 7 років позбавлення волі.







Пресслужба Прокуратури Львівської області