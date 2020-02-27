В усіх міських установах, які працюють з людьми, встановлять антисептичні диспенсери для гігієни рук Суспільство | 27-02-2020, 16:30 0 103 У школах і садочках, лікарнях, соціальних установах, ЦНАПах — тобто в усіх адміністративних і комунальних закладах, які працюють з людьми, встановлять антисептики для рук — настінні та диспенсери. На цьому акцентувала заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна. Адже це, з її слів, додатковий захист і мінімізація поширення будь-яких респіраторних захворювань.



«Вчора на засіданні комісії ТЕБ і НС прийняли рішення встановити антисептики для рук в усіх місцях, де є велике скупчення людей. Це додатковий захист і мінімізація поширення будь-яких респіраторних захворювань. Такі антисептики будемо встановлювати у навчальних закладах, у відділах соціального захисту, оскільки там величезний наплив людей. Також це дитячі клуби, позашкільні навчальні заклади, ЦНАП, районні адміністрації — тобто всі адміністративні і комунальні установи, які працюють з людьми. Це настінні антисептики і дозатори на стійках. Також, додатково, закупимо спеціальну стійку для нічліжки, яку поставимо при вході в установу.



Кожна установа має затверджений кошторис, і там є стаття видатків у загальному фонді на придбання. Але як для шкіл, то звісно, ми звернулися до міського голови про виділення додаткових коштів, бо це величезна кількість установ — 264 установи, а у школу неможливо поставити одну чи дві стійки — там має бути значно більше таких апаратів — в залежності від кількості учнів цієї школи", — розповіла Галина Слічна, заступниця міського голови з гуманітарних питань.



«ЦНАПИ Львова протягом тижня відвідує від 11 до 12,5 тисяч клієнтів — це велика кількість людей, тому ми закупили для ЦНАП диспенсери для гігієни рук. Таким чином ми акцентуємо увагу мешканців, що їхнє здоров’я — в їхніх руках, і власне дезінфекція рук — це перший ключовий етап, який вберігає від різних вірусних інфекцій. Спочатку у відвідувачів виникав незначний дискомфорт, але зараз всі звикли і активно користуються», — зазначила Мар’яна Дюганчук, в.о. керівника управління адміністрування послуг ЛМР.



Водночас місто звернулося до закладів громадського харчування, готелів, аби вони також у себе облаштували такі речі.



Нагадаємо, вчора в мерії відбулося засідання комісії з питань ТЕБ і НС, на якому прийняли рішення про виділення коштів на потреби закупівлі диспенсерів (дозаторів) для гігієнічного дозування антисептиків для місць масового перебування людей.





