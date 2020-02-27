У ДП «Славське лісове господарство» проходить планова перевірка з охорони праці Суспільство | 27-02-2020, 16:41 0 79









З 24 лютого 2020 року у ДП «Славське лісове господарство» та його структурних підрозділах проходить планова перевірка додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці та вибуховими матеріалами промислового призначення.



Здійснюється контрольний захід під головуванням заступника Голови Державної служби України з питань праці Ігора Шумелюка. До складу комісії включено 7 фахівців Головного управління Держпраці у Львівській області.



Основними напрямами діяльності підприємства є лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, лісозаготівлі, лісопильне виробництво, мисливство та роздрібна торгівля. Переважна більшість робіт, які ведуться підприємством, віднесені до робіт підвищеної небезпеки.



Комісія перевірить функціонування служби охорони праці підприємства, експлуатацію електрогосподарства, об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд, експлуатацію автотранспорту та технологічного транспорту підприємства, а також додержання законодавства з питань гігієни праці.



В межах державного заходу контролю також заплановано перевірити низку об’єктів підприємства. Зокрема, нижній склад, Рожанське лісництво, Тухлянське лісництво, Головецьке лісництво, Климецьке лісництво та Сможанське лісництво.



Планова перевірка триватиме до 6 березня 2020 року.



