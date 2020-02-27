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З 2015 року стало втричі більше українців, які платять за "комуналку" більше половини доходу — опитування
|Суспільство | 27-02-2020, 17:28
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|У лютому 2020 року 21% українців вказали, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. У 2015-му році цей показник був менший в три рази - 6%.
Про це повідомляють результати опитування Київського міжнародного інститут соціології.
З 2019-го року ця частка зросла з 14% листопада та 16% грудня.
Частка українців, що витрачають на оплату послуг ЖКГ менше третини доходу сім'ї в лютому зменшилась порівняно с дослідженнями листопада та грудня: 42% в лютому і 53% та 48% в листопаді та грудні відповідно.
Ще більша різниця за цим показником з дослідженням 2015 року: тоді менше третини доходу витрачали на послуги ЖКГ 66% опитаних, тепер – тільки 42%.
46% українців вважають, що оплата компослуг за рік збільшилась.
КМІС
Нагадуємо:
Мешканка багатоповерхівки у Києві отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму майже 53 тисячі гривень.
Причиною такого нарахування у "Київтеплоенерго" називають те, що квартира виявилась єдиною із 177 квартир, в якій не встановлено квартирний лічильник опалення. Інші квартири у багатоповерхівці такі лічильники мають.
"Київтеплоенерго" обіцяє переглянути перерозподіл спожитого тепла у вказаному будинку і зробити перерахунок платіжки.
12 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у лютому 2020 року платіжки за житлово-комунальні послуги будуть найнижчими за всю зиму.
20 січня Олексій Гончарук заявив, що у 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок та знизило платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, що стало можливим через зниження ринкових цін на газ.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.
Рекомендуємо почитати: Все, що ви хотіли знати про тарифи: як змінюються суми в платіжках і чому
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