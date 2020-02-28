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Олександр Солонтай: Сам декларую і вас запрошую
|Суспільство | 27-02-2020, 20:06
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З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році, яка триватиме до 1 травня 2020 року. Закликаємо громадян не зволікати та вчасно задекларувати свої доходи.
Про важливість декларування доходів каже і політичний експерт Олександр Солонтай. Радимо послухати його пряму мову: https://www.facebook.com/tax.zakarpatia/videos/1303927969807265/.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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