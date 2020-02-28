   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 28/02/2020 Олександр Солонтай: Сам декларую і вас запрошую...>> Фахівці нагадують, як вберегтися від стрептококових інфекцій...>> Команда української ІТ-компанії SoftServe та Чеського технічного університету перемогла у міжнародному чемпіонаті з робототехніки...>> Львів’ян запрошують на молитовні чування напередодні Великого Посту...>> З 28 лютого тролейбуси № 33 зупинятимуться на зупинці «Шевченківська РА»...>> З 2015 року стало втричі більше українців, які платять за "комуналку" більше половини доходу — опитування...>> Сергій Дейнеко: Сьогодні ми, вся Україна, постали перед новим досить складним викликом – не допустити поширення в Україну коронавірусу...>> У ДП «Славське лісове господарство» проходить планова перевірка з охорони праці...>> Заступниця міністра оборони України Аліна Фролова зустрілася з національною командою «Ігор Нескорених»...>> Дітей та дорослих запрошують на фестиваль дитячого читання «Книгоманія» — Дитячий форум...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стрілянина в Німеччині: загинули одинадцять людей...
20-02-2020, 08:55  >>> 
Стрілянина в Німеччині: є загиблі...
20-02-2020, 08:00  >>> 
Радехівська прокуратура оскаржила вирок щодо чоловіка, який катував дружину...
19-02-2020, 16:40  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Сергій Дейнеко: Сьогодні ми, вся Україна, постали перед новим досить складним викликом – не допустити поширення в Україну коронавірусу...
27-02-2020, 16:42  >>> 
Лікарі виїжджатимуть на виклики до львів’ян, які матимуть високу температуру...
27-02-2020, 16:28  >>> 
В Естонії перший випадок коронавірусу: у іранця, який приїхав з Латвії...
27-02-2020, 09:54  >>> 

Олександр Солонтай: Сам декларую і вас запрошую

Суспільство | 27-02-2020, 20:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    

З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році, яка триватиме до 1 травня 2020 року. Закликаємо громадян не зволікати та вчасно задекларувати свої доходи.
Про важливість декларування доходів каже і політичний експерт Олександр Солонтай. Радимо послухати його пряму мову: https://www.facebook.com/tax.zakarpatia/videos/1303927969807265/.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Олександр Солонтай: Сам декларую і вас запрошую...
27-02-2020, 20:06  >>> 
З 2015 року стало втричі більше українців, які платять за "комуналку" більше половини доходу — опитування...
27-02-2020, 17:28  >>> 
У ДП «Славське лісове господарство» проходить планова перевірка з охорони праці...
27-02-2020, 16:41  >>> 
В усіх міських установах, які працюють з людьми, встановлять антисептичні диспенсери для гігієни рук...
27-02-2020, 16:30  >>> 
Львів’янину, якого підозрюють у побитті до смерті знайомого, посадили під варту...
27-02-2020, 16:26  >>> 
Співробітниками податкової міліції Львівської області припинено незаконну схему обігу підакцизних товарів у прикордонних районах Львівської області та вилучено підакцизної продукції орієнтовною вартістю 505 тисяч гривень...
27-02-2020, 16:24  >>> 
Працівники Галицької митниці виявили понад 500 кг продуктів харчування...
27-02-2020, 14:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: Тігіпко та прем’єрство, Сурков та Україна...
27-02-2020, 08:55  >>> 
Мер Львова відповів на ТОП найпоширеніших запитань про коронавірус...
27-02-2020, 00:50  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: поширення коронавірусу, рейтинг Зеленського...
26-02-2020, 08:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
США: Росія повинна припинити окупацію Криму і переслідування татар...
27-02-2020, 08:56  >>> 
ОГП відкрив доступ до інформації про статки прокурорів та їхніх родичів...
27-02-2020, 08:50  >>> 
Зеленський запровадив День спротиву окупації Криму...
26-02-2020, 11:25  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Космічні кораблі компанії SpaceX будуватимуть 130 спеціалістів...
27-02-2020, 08:52  >>> 
Нью-Йоркська фондова біржа реагує на епідемію коронавірусу...
25-02-2020, 09:11  >>> 
Міжбанківський ринок без іноземців не вплинув суттєво на гривню...
24-02-2020, 09:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Олександр Солонтай: Сам декларую і вас запрошую...
27-02-2020, 20:06  >>> 
З 2015 року стало втричі більше українців, які платять за "комуналку" більше половини доходу — опитування...
27-02-2020, 17:28  >>> 
У ДП «Славське лісове господарство» проходить планова перевірка з охорони праці...
27-02-2020, 16:41  >>> 
   ВладаВлада
Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією...
24-02-2020, 08:30  >>> 
Росія буде намагатись втрутитись у переобрання Трампа – NYT...
21-02-2020, 08:25  >>> 
Сандерс перемагає на праймеріз у Нью-Гемпширі...
12-02-2020, 08:58  >>> 
   КультураКультура
Львів’янам безкоштовно покажуть документальний фільм «Герої не вмирають»...
27-02-2020, 16:36  >>> 
Відомі артисти читатимуть у Львові твори Шевченка...
24-02-2020, 19:15  >>> 
Фільм Михайла Іллєнка «Толока» виходить у широкий прокат...
24-02-2020, 17:46  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:06 Олександр Солонтай: Сам декларую і вас запрошую
20:05 Фахівці нагадують, як вберегтися від стрептококових інфекцій
20:04 Команда української ІТ-компанії SoftServe та Чеського технічного університету перемогла у міжнародному чемпіонаті з робототехніки
20:02 Львів’ян запрошують на молитовні чування напередодні Великого Посту
20:01 З 28 лютого тролейбуси № 33 зупинятимуться на зупинці «Шевченківська РА»
17:28 З 2015 року стало втричі більше українців, які платять за "комуналку" більше половини доходу — опитування
16:42 Сергій Дейнеко: Сьогодні ми, вся Україна, постали перед новим досить складним викликом – не допустити поширення в Україну коронавірусу
16:41 У ДП «Славське лісове господарство» проходить планова перевірка з охорони праці
16:40 Заступниця міністра оборони України Аліна Фролова зустрілася з національною командою «Ігор Нескорених»
16:39 Дітей та дорослих запрошують на фестиваль дитячого читання «Книгоманія» — Дитячий форум

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования