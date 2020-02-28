Олександр Солонтай: Сам декларую і вас запрошую Суспільство | 27-02-2020, 20:06 0 74

З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році, яка триватиме до 1 травня 2020 року. Закликаємо громадян не зволікати та вчасно задекларувати свої доходи.

Про важливість декларування доходів каже і політичний експерт Олександр Солонтай. Радимо послухати його пряму мову: https://www.facebook.com/tax.zakarpatia/videos/1303927969807265/.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

